أردوغان: فيدان بحث مع بوتين موضوع انتخابات الأكراد في شمال سوريا

قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إن وزير خارجيته هاكان فيدان، بحث بالتفصيل خلال زيارته مؤخرا إلى موسكو، مع الرئيس فلاديمير بوتين موضوع الانتخابات في مناطق الأكراد في سوريا.

وأضاف الرئيس التركي في حديث مع الصحفيين في ختام جولتيه إلى إسبانيا وإيطاليا: "دعونا نلاحظ أولا أنه لا توجد أية انتخابات هناك. تجري لعبة تهدف إلى إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني، وفروعه السورية، المحظورة في تركيا). بدون شك، لن تمنحهم الإدارة السورية الإذن بإجراء الانتخابات أو القيام بحرية بخطوات في هذا الاتجاه. لقد كان وزير خارجيتنا هاكان فيدان في موسكو وناقش هذه القضايا بالتفصيل مع السيد فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. نأمل أن لا تتمكن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وغيرها من العمل بحرية في سوريا".

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وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده، "أثبتت في السابق مدى مهارتها في كشف مثل هذه الألعاب".

وقال: "إذا نشأ مثل هذا الموقف (تنظيم الانتخابات)، فسنحشد كل قواتنا حسب الضرورة. ولن نسمح للإرهابيين بترسيخ مواقعهم تحت أنوفنا. ولن نتردد أبدا في القيام بما هو ضروري في هذا الشأن".

بهذا الشكل، أوضح أردوغان أن تركيا مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية، لمنع حزب العمال الكردستاني من اكتساب الشرعية في سوريا.

وكان من المقرر إجراء انتخابات الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا في 11 يونيو، لكن تم تأجيلها إلى 8 أغسطس. وذكرت تركيا مرارا أنها لن تسمح بحدوثها، محذرة من احتمال القيام بعملية عسكرية في المنطقة الحدودية.

المصدر: تاس