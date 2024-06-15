جريمة بشعة تهز ألمانيا بالتزامن مع المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2024"

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أنها قتلت رجلا أفغانيا بالرصاص بعد أن قتل أفغانيا آخر وأصاب لاحقا ثلاثة أشخاص كانوا يشاهدون مباراة افتتاح بطولة يورو 2024 في شرقي ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن المواطن الأفغاني البالغ من العمر 27 عاما هاجم أولا شخصا من بني وطنه يبلغ من العمر 23 عاما "بأداة تشبه السكين" في بلدة فولميرشتيت الصغيرة التي تبعد حوالي 130 كيلومترا غرب برلين، مساء الجمعة. وتوفي الضحية في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

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وقالت الشرطة إن الرجل هاجم في وقت لاحق مجموعة من الأشخاص كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم بين ألمانيا واسكتلندا في ساحة منزل خاص، مما أدى إلى إصابة ثلاثة رجال ألمان، جروح اثنين منهم خطيرة.

أضافت الشرطة أن المهاجم، الذي كان لا يزال مسلحا بنفس الشيء، هاجم أيضا أفراد الأمن الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادثة. أطلق اثنان من أفراد الشرطة النار على الرجل وأصاباه، لكنه توفي بعد فترة وجيزة في المستشفى.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجمات غير واضح.

واكتسح المنتخب الألماني المضيف نظيره الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا 2024 يوم الجمعة في ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

المصدر: أ ب + RT