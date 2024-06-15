ألبانيا تهز شباك إيطاليا بأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا (فيديو)

سجل الألباني نديم بايرامي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا خلال المباراة التي تجمع الآن بين منتخب بلاده ونظيره الإيطالي في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ألمانيا.

ونجح بايرامي، في مفاجأة أبطال القارة العجوز عندما استغل كرة رمية تماس حاول المدافع الإيطالي فيديريكو دي ماركو لعبها مع زميله أليساندو باستوني، فخطفها المهاجم الألباني وهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية بيمناه داخل مرمى جانلويجي دوناروما في الثانية 23.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للـتاريخ..



هدف البانيا ضد إيطاليا بعد مرور 22 ثانية فقط 😨

pic.twitter.com/vOzWV7mFlu — عمرو (@bt3) June 15, 2024

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم "هدف نديم بايرامي بعد 23 ثانية لألبانيا في مرمى إيطاليا هو أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في نهائيات بطولة كأس أوروبا".

1 - Nedim Bajrami's goal after 23 seconds for Albania against Italy is the fastest goal ever scored at the UEFA European Championship finals. Lightning.#EURo2024#ITAALBpic.twitter.com/RZLXWrwpy7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2024

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

المصدر: "أوبتا"