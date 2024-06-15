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ألبانيا تهز شباك إيطاليا بأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا (فيديو)

الرياضة

ألبانيا تهز شباك إيطاليا بأسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا (فيديو)
AP
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سجل الألباني نديم بايرامي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أوروبا خلال المباراة التي تجمع الآن بين منتخب بلاده ونظيره الإيطالي في دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ألمانيا.

ونجح بايرامي، في مفاجأة أبطال القارة العجوز عندما استغل كرة رمية تماس حاول المدافع الإيطالي فيديريكو دي ماركو لعبها مع زميله أليساندو باستوني، فخطفها المهاجم الألباني وهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية بيمناه داخل مرمى جانلويجي دوناروما في الثانية 23.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم "هدف نديم  بايرامي بعد 23 ثانية لألبانيا في مرمى إيطاليا هو أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في نهائيات بطولة كأس أوروبا".

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

المصدر: "أوبتا"

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