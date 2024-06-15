أول تعليق لقائد الأهلي المصري سيف سمير بعد قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

علق قائد نادي الأهلي سيف سمير على قرار إحالته للتحقيق من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة، موضحا حقيقة الاتهامات التي وجهت له بتصرفه بشكل غير أخلاقي مع رئيس الاتحاد السكندري.

وتسبب سيف سمير في أزمة كبيرة عقب خسارة فريقه لقب الدوري المصري لكرة السلة أمام الاتحاد السكندري، الخميس الماضي في الجولة الرابعة للدور النهائي للبطولة.

وخلال حفل التتويج، صعد سيف سمير إلى المنصة لتسلم ميداليته الفضية، وصافح كل المسؤولين المتواجدين في المنصة باستثناء محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، حيث قام قائد الأهلي بالتلويح بطريقة شديدة لرئيس نادي الاتحاد السكندري وتحدث معه عن أمر ما حدث خلال المباراة ورفض مصافحته وغادر الصالة.

لاعب الاهلى بيرفض انه يسلم على مصيلحى رئيس الاتحاد على منصة التتويج



لقطات عار على الرياضة دائما بنشوفها من نفس النادى pic.twitter.com/nZ9groO5cr — Andrew (@AndrewZSC14) June 13, 2024

وعلى الرغم من أن سيف سمير عاد بعدها وصافح مصيلحي إلا أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر إحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه.

وفي أول تعليق له على ما حدث، كتب سيف سمير عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية".

وتابع: "ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الأهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل وخارج مصر".

وأكمل: "وتوضيحا مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين الحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وبدون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس (الجمعة) بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام وتقدير كعادتي مع الجميع".

وأردف: "وردا على موقف عدم سلامي على الحاج محمد مصيلحي فالحقيقية أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام وتم ذلك أمام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة والمهندس خالد مرتجي (عضو نادي الأهلي) وعدت مرة أخرى وسلمت عليه".

وواصل: "أحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه سلمنا على كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات".

واختتم: "وأولا وأخيرا أوكد على احترامي وتقدير الكامل للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي".

المصدر: RT