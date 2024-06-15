القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 7 رادارات داخل اليمن يستخدمها الحوثيون في مهاجمة السفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت، أنها دمرت 7 رادارات في منطقة داخل اليمن يستخدمها الحوثيون في مهاجمة السفن البحرية.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في تدمير سفينتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "نجحت قواتنا في تدمير نظام جوي (UAS) تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر".

وتابع: "نجحت قواتنا في تدمير 7 رادارات للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن، وتسمح هذه الرادارات للحوثيين باستهداف السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".

‏وأردف: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

June 14 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea.



Additionally, USCENTCOM forces successfully destroyed one uncrewed aerial system (UAS) launched… pic.twitter.com/Mm0mV9EN0i — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 15, 2024

وفي وقت سابق، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن بحارا أصيب بجروح خطيرة في هجوم صاروخي للحوثيين استهدف سفينة شحن في خليج عدن الخميس.

ومنذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية، فيما تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

المصدر: RT