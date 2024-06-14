مصر.. الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مواقيت صلاة عيد الأضحى بعد غد الأحد، في محافظات ومدن البلاد.

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وستكون الصلاة في مدينة القاهرة والجيزة في الساعة السادسة و18 دقيقة والإسكندرية في الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكشف المعهد، فى بيان اليوم الجمعة، أن سكان مدينتي طابا والعريش أول من يؤدى صلاة العيد في الساعة السادسة و5 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و39 دقيقة.

وكانت مصادر داخل وزارة الأوقاف المصرية، قد كشفت ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى 2024، والتي من المتوقع فلكيا أن تكون صباح الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي حددتها كل مديرية.

وأكدت أنه تم التشديد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد.

وأضافت المصادر، أنه تم توجيه المديريات باتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية