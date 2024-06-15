أرسنال يعلن عن وفاة نجمه السابق كامبل

أعلن نادي أرسنال لكرة القدم اليوم السبت، وفاة نجمه السابق المهاجم الإنجليزي كيفن كامبل عن عمر ناهز 54 عاما.

وقال أرسنال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد صراع قصير مع المرض".

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

وتابع "كان كامبل محبوبا من قبل الجميع في النادي.. كلنا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب. أرقد بسلام يا كيفن".

كما كتب نادي إيفرتون "يشعر الجميع في النادي بحزن عميق لوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل عن عمر ناهز 54 عاما، كان بطلا حقيقيا في جوديسون بارك وأيقونة للكرة الإنجليزية".

Everyone at Everton is deeply saddened by the death of our former striker Kevin Campbell at the age of just 54.



Not just a true Goodison Park hero and icon of the English game, but an incredible person as well - as anyone who ever met him will know.



RIP, Super Kev. 💙 — Everton (@Everton) June 15, 2024

وذكرت تقارير إنجليزية، أن كامبل دخل المستشفى قبل أسبوع تقريبا، وذلك لمعاناته من مرض خطير.

وكان كامبل بدأ مسيرته الكروية مع أرسنال في 1987، وسجل له 55 هدفا في 210 مباراة، ولعب كذلك لإيفرتون وأحرز معه 50 هدفا في 160 مباراة، واعتزل كرة القدم في 2007 بعد تجربة قصيرة في كارديف.

المصدر: goal + RT