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قائد الأهلي المصري لكرة السلة يثير ضجة بتصرفه مع رئيس الاتحاد السكندري (فيديو)

الرياضة

قائد الأهلي المصري لكرة السلة يثير ضجة بتصرفه مع رئيس الاتحاد السكندري (فيديو)
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شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس الجمعة في الجولة الرابعة للدور النهائي لدوري السوبر المصري للمحترفين لكرة السلة، لقطة جدلية خلال مراسم التتويج.

وفاز السكندري على الأهلي بنتيجة ثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة في الدور النهائي الذي أقيم بنظام الأفضل من خمس مواجهات.

وبعد نهاية المباراة الرابعة، صعد قائد النادي الأهلي سيف سمير إلى المنصة لتسلم ميداليته الفضية، وصافح كل المسؤولين المتواجدين في منصة التتويج باستثناء محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وقام سيف سمير بالتلويح بطريقة شديدة لرئيس نادي الاتحاد السكندري وتحدث معه عن أمر ما حدث خلال المباراة ورفض مصافحته وغادر الصالة.

واشتكى مصيلحي بعدها إلى أمين صندوق النادي الأهلي خالد مرتجي من تصرف سيف سمير.

وذكرت تقارير مصرية أن سيف سمير عاد بعد نهاية مراسم التتويج وصافح محمد مصيلحي.

المصدر: وكالات

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