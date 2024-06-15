شولتس يرى ضرورة حضور روسيا  للمؤتمرات المقبلة حول أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن روسيا يجب أن تكون ممثلة في المؤتمرات والفعاليات المستقبلية حول أوكرانيا.

أفادت بذلك قناة ZDF التلفزيونية، وذكرت أن المستشار الألماني صرح بذلك على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.

إقرأ المزيد

ووفقا له، هدف المؤتمر في بورغنستوك بسويسرا، يجب أن يكون وضع الأساس لتحقيق مشاركة روسيا، ووضع الأساس للاتصالات المستقبلية.

وقال المستشار: "وبعد ذلك، بالطبع، سيكون هناك احتمال لعقد مؤتمر ومفاوضات سلام من شأنها أن تكون مفيدة لأوكرانيا، وبعد ذلك سيكون من المهم أن تشارك روسيا في ذلك".

وقارن شولتس هذه العملية بـ "الزهرة التي يجب سقايتها بالمياه حتى تنمو لاحقا".

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، في منتجع بورغنستوك، بالقرب من مدينة لوسيرن، وقد أكدت 92 دولة مشاركتها، ولم تتم دعوة روسيا للمشاركة فيه. ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر أن مشاركة روسيا في مؤتمر التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، ضرورية لتحقيق السلام الدائم.

ويؤكد الجانب الروسي، أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن الحديث يدور حول الدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق، ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

المصدر: تاس