إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني فجر يوم السبت ملخص عملياته التي نفذها يوم الجمعة ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

- القطاع الشرقي:

إقرأ المزيد

1 - الساعة 09.30‌‌‎: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

2 - الساعة 09.45‌: ‎استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

3 - الساعة ‌‎08.50: استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.

4 - قصف مستوطنتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق كرد على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏مقتل وإصابة مدنيين.

5 - استهداف مبان ‌‏يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ردا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏مقتل وإصابة مدنيين.

إقرأ المزيد

6 - الساعة 13:20 استهداف المنظومات التجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.

7 - الساعة‎ ‌‏14:15 استهداف انتشار جنود إسرائيليين في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية.

8 - الساعة‎ ‌‏12:50 استهداف منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‏انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

9 - استهداف مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا.

10 - استهداف مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا.

إقرأ المزيد

11 - الساعة 19:25 استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها ‏إصابة مباشرة.‏

12 - استهداف ‏مبان يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة.

13 - بعد مراقبة ومتابعة للقوات ‏الإسرائيلية وعند رصد طاقم إطلاق المحلقات في موقع المطلة استهدفتهم ‏المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وحققت إصابات مؤكدة.‏

- القطاع الغربي:

1 - الساعة ‌‎08:55 ‌‏استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.

إقرأ المزيد

2 - الساعة‎ ‌‏14:00 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

3 - الساعة‎ ‌‏15:17 استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في ‏محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4 - الساعة 18:10 استهداف تجمع جنود إسرائيليين في ‌‏حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.

5 - الساعة 18:10 استهداف تجمع جنود إسرائيليين في خلة ‏وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: RT