الكرملين يعلق على رد فعل الغرب على مبادرة بوتين للسلام

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ردود فعل الغرب على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام الأمني الجديد وتسوية الوضع في أوكرانيا كانت غير بناءة.

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وقال بيسكوف في إطار إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك رد فعل رسمي على مقترحات بوتين: "هناك الكثير من ردود الفعل والتصريحات الرسمية. وكانت ذات طبيعة غير بناءة".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعددا من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

المصدر: تاس