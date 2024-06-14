بيسكوف يكشف سبب تعاطي الغرب بسلبية مع مبادرة بوتين لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدد من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

وقال بيسكوففي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، تعليقا على رد فعل الدول الغربية على مبادرة الرئيس بوتين للسلام وحل الأزمة الأوكرانية: "ما يقوله الأمريكيون، وما يقوله بعض الصقور الأوروبيين على وجه الخصوص، يُظهر بشكل واضح أنهم بحاجة إلى مواصلة محاربة روسيا بأيدي الأوكرانيين، حتى آخر أوكراني".

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد قال اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بتقديمه مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا لا يمكنه أن يملي شروط السلام".

من جهته صرح أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن "شرط الرئيس بوتين لوقف إطلاق النار بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة سيكون تحقيقا لأهداف روسيا".

فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على رفض كييف لمقترحات الرئيس بوتين، أن نظام كييف يحرم الأوكرانيين من فرصة حقيقية للسلام.

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وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي+Rt