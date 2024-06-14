ستولتنبرغ: تنفيذ شرط بوتين لوقف إطلاق النار سيكون بمثابة "تحقيق أهداف روسيا"

قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن "شرط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة سيكون تحقيقا لأهداف روسيا".

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الناتو: "هذا الاقتراح سيعني أن روسيا ستكون قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية لأن الأوكرانيين سيتعين عليهم التخلي عن مساحة أكبر من الأراضي التي تحتلها روسيا".

ويعتقد ستولتنبرغ أن أوكرانيا ليست هي التي يجب أن تسحب قواتها، بل روسيا.

وأكد ستولتنبرغ أن الناتو "لا يستطيع أن يقرر عن أوكرانيا" ما هي الشروط المقبولة لكييف لإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب.

وأكد بوتين على أنه بدون مشاركة روسيا وبدون حوار صادق ومسؤول يستحيل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا وبشأن الأمن الأوروبي بشكل عام.

المصدر: تاس