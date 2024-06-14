زاخاروفا تعلق على رفض سلطات كييف مبادرة بوتين لـ"وقف المأساة الأوكرانية"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على رفض كييف لمقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظام كييف يحرم الأوكرانيين من فرصة حقيقية للسلام.

وأوضحت زاخاروفا: "هل تمت ترجمتها بالفعل إلى الأوكرانية؟.. لقد دفعت بانكوفا (حيث يقع مقر الرئاسة) أوكرانيا والأوكرانيين إلى أقصى الحدود، بمثل هذه التصريحات يريدون حرمان مواطني أوكرانيا من فرصة حقيقية للسلام".

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ورفض نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مفاوضات السلام.

وقال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن "شرط الرئيس فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة سيكون تحقيقا لأهداف روسيا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقيا آخر لكييف والغرب.

كما أكد بوتين مجددا استعداد موسكو للمفاوضات، مشددا على أنه بدون مشاركة روسيا وبدون حوار صادق ومسؤول يستحيل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا وبشأن الأمن الأوروبي بشكل عام.

المصدر: RT