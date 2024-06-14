أوستن: بوتين لا يمكنه أن يملي شروط السلام على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "بتقديمه مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا لا يمكنه أن يملي شروط السلام".

واعتبر أوستن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، أن "بوتين احتل بشكل غير قانوني الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، إنه ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام".

وأضاف: "يمكنه إنهاء هذا اليوم، إذا اختار أن يفعل ذلك، ونحن ندعوه إلى القيام بذلك، ومغادرة الأراضي ذات السيادة الأوكرانية".

وأردف: " نجدد التزامنا بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية".

وتطرق وزير الدفاع الامريكي إلى الحديث عن الحرب في غزة، قائلا: "على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين".

وكان وزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو" اتفقوا اليوم خلال اجتماعهم، على خطة لتكليف الحلف بإدارة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن الشهر المقبل.

كما أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن وزراء دفاع الحلف اتفقوا على فرض قيود جديدة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل: "اليوم، اتفق الوزراء على عدد من التدابير التي سيتم تطبيقها بشكل فردي وجماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب.

وأكد بوتين مجددا استعداد موسكو للمفاوضات، مشددا على أنه بدون مشاركة روسيا وبدون حوار صادق ومسؤول يستحيل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا وبشأن الأمن الأوروبي بشكل عام.

المصدر: أ ف ب