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لماذا غادر جمهور الأهلي المصري لـ"برج العرب" بعد 5 دقائق من انطلاق مباراة فريقهم ضد فاركو؟ (فيديو)

الرياضة

لماذا غادر جمهور الأهلي المصري لـ
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غادرت جماهير الأهلي مدرجات ملعب "برج العرب" بشكل مفاجئ بعد خمس دقائق من انطلاق مباراة فريقها ضد مضيفه فاركو ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري.

وهتفت جماهير الأهلي في بداية المباراة: "قوم بقى ياعم خلي عندك دم"، وبعدها غادرت مدرجات الملعب في تصرف مفاجئ.

وكشفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جماهير الأهلي غادرت الملعب احتجاجا على منعها من رفع علم فلسطين في المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة متقدما للمركز الرابع من 16 مباراة، بينما توقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز 16.

المصدر: وكالات

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