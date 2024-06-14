لماذا غادر جمهور الأهلي المصري لـ"برج العرب" بعد 5 دقائق من انطلاق مباراة فريقهم ضد فاركو؟ (فيديو)

غادرت جماهير الأهلي مدرجات ملعب "برج العرب" بشكل مفاجئ بعد خمس دقائق من انطلاق مباراة فريقها ضد مضيفه فاركو ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري.

وهتفت جماهير الأهلي في بداية المباراة: "قوم بقى ياعم خلي عندك دم"، وبعدها غادرت مدرجات الملعب في تصرف مفاجئ.

"غزة في القلب ياولاد الكلب"



جماهير الأهلي يادولة ..

جماهير الزمالك ياعظمة..

جماهير الكرة يا أبطال…

أنتم النبض الحي للوطن والعروبة

انتم اللسان الصادق للولاء والانتماء

مافعلته جماهير الاهلي اليوم درس

من دروس الشباب المصري الرائع.

لكن من يتعلم ويفهم ويستوعب؟

الجماهير هتفت ورفعت… pic.twitter.com/CtjLrWnlvj — د. أحمد عطوان DR.AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 14, 2024

وكشفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جماهير الأهلي غادرت الملعب احتجاجا على منعها من رفع علم فلسطين في المدرجات.

الامن يطارد جماهير الاهلي لدعمهم لفلسطين.

الهتاف كان : ماتش ايه ياعم... فلسطين أهم.#فلسطين_قضية_الاحرارpic.twitter.com/wbXK50FIiD — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) June 14, 2024

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة متقدما للمركز الرابع من 16 مباراة، بينما توقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز 16.

المصدر: وكالات