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إحاطة هامة من القنصلية المصرية في جدة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج

أخبار العالم العربي

إحاطة هامة من القنصلية المصرية في جدة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج
Sputnik
مكة المكرمة
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قدمت القنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية يوم السبت إحاطة هامة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج المصريين الذين قدموا إلى المملكة لأداء فرضة الحج وتم فقدان الاتصال بهم.

وقالت في بيان "تهيب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين قدموا لأداء مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة الإبلاغ على الخط الساخن لغرفة عمليات الحج".

وأشارت القنصلية المصرية بجدة إلى ضرورة أن يتضمن الإبلاغ قدر الإمكان بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه، وبيانات الشخص المفقود، وصلة القرابة بالمبلغ عنه.

وأضاف البيان أن غرفة عمليات الحج مستمرة على مدار 24 ساعة.

المصدر: RT

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