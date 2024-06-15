قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن فلاديمير زيلينسكي رفض مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسلام خوفا من فقدان السلطة بعد إنهاء الأزمة الأوكرانية.

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وأوضح ميركوريس في حديث عبر "يوتيوب" أنه "في حال تم التوصل إلى اتفاقات مع الروس فإنه سيتعين على زيلينسكي الاستقالة"، مضيفا: "أعتقد أن زيلينسكي يدرك ذلك جيدا، كما يدرك أنه لن يستطيع البقاء رئيسا لأوكرانيا."

ووفقا له وبمجرد أن يبدأ رئيس نظام كييف عملية التسوية وفقا للشروط الروسية سيبدأ عرش زيلينسكي في الاهتزاز وستنهار سلطته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في وقت مناسب".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ومنذ اللحظة التي انتهت فيها شرعية زيلينسكي بات من غير الممكن استعادتها بأي وسيلة.

المصدر:نوفوستي