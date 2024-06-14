مشاهد قاسية لعملية دهس جندي إسرائيلي قرب مدخل بلدة رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس لجندي إسرائيلي قرب قرية رنتيس غرب رام الله في الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن الجندي أصيب بجراح لم تعرف طبيعتها بعد.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يلاحق مركبة دهست جنديا أصيب بجروح طفيفة قرب بلدة رنتيس قضاء رام الله.

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وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن الجندي نقل للعلاج، ويجري التحقيق في دوافع الحدث.

فيما قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه لا يوجد شبهات بأن الحدث وقع على خلفية قومية.

المصدر: وسائل إعلام عبرية