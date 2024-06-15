أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)

أطلت أميرة ويلز كايت رسميا السبت للمرة الأولى منذ بدء علاجها من مرض السرطان مع حضورها العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في وسط لندن.

وظهرت كايت في عربة إلى جانب أولادها الثلاثة قبل أن تترجل منها في نقطة معينة لمتابعة العروض، وكانت تتبسم وتحيي الحاضرين.

ووصلت الأميرة كايت التي ارتدت فستانا أبيض وقبعة إلى قصر باكينغهام مع الأمير وليام وريث العرش وأولادهما قبل بدء العرض رسميا.

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2024

Big whoops and cheers for ‘Kate!’ as the Princess of Wales’ carriage passes 🫶 pic.twitter.com/4mR6105vK2 — Belle (@RoyallyBelle_) June 15, 2024

AP

AP

AP

وبعد ستة أشهر من ظهورها الأخير قبيل عيد الميلاد حين ألغت أميرة ويلز كل التزاماتها الرسمية لكي تخضع لعلاج كيميائي وقائي، أعلنت مساء أمس الجمعة في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع في ويندسور، أنها ستحضر هذا الحفل الرسمي مشيرة الى "تقدم جيد" في علاجها.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024

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وأشاعت هذه الرسالة أجواء ارتياح لدى البريطانيين الذين قدموا السبت الى محيط قصر باكينغهام لحضور العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ76 في 14 نوفمبر.

المصدر: أ ف ب