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أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)

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أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)
AP
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أطلت أميرة ويلز كايت رسميا السبت للمرة الأولى منذ بدء علاجها من مرض السرطان مع حضورها العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث في وسط لندن.

وظهرت كايت في عربة إلى جانب أولادها الثلاثة قبل أن تترجل منها في نقطة معينة لمتابعة العروض، وكانت تتبسم وتحيي الحاضرين.

ووصلت الأميرة كايت التي ارتدت فستانا أبيض وقبعة إلى قصر باكينغهام مع الأمير وليام وريث العرش وأولادهما قبل بدء العرض رسميا.

أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)
AP
أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)
AP
أول إطلالة للأميرة كايت منذ بدء علاجها من السرطان (صور+فيديو)
AP

وبعد ستة أشهر من ظهورها الأخير قبيل عيد الميلاد حين ألغت أميرة ويلز كل التزاماتها الرسمية لكي تخضع لعلاج كيميائي وقائي، أعلنت مساء أمس الجمعة في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع في ويندسور، أنها ستحضر هذا الحفل الرسمي مشيرة الى "تقدم جيد" في علاجها.

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وأشاعت هذه الرسالة أجواء ارتياح لدى البريطانيين الذين قدموا السبت الى محيط قصر باكينغهام لحضور العرض العسكري التقليدي الذي ينظم في مناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ76 في 14 نوفمبر.

المصدر: أ ف ب

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