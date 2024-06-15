كأس أوروبا 2024.. إسبانيا تقسو على كرواتيا ولامين جمال يدخل التاريخ (فيديو)

وجهت إسبانيا رسالة شديدة اللهجة إلى جميع المنتخبات المرشحة لإحراز كأس أوروبا 2024 بفوزها اللافت على كرواتيا بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ألفارو موراتا (29) وفابيان رويس (32) وداني كارباخال (45+2) أهداف إسبانيا الثلاثة.

وكانت المباراة إعادة لنهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023 على ملعب "دي كويب" في روتردام والتي انتهت بفوز إسبانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما التقى المنتخبان في النسخة الأخيرة من البطولة القارية وفازت إسبانيا أيضا 5-3 بعد التمديد.

وشارك الجناح الإسباني الشاب لامين جمال أساسيا في لقاء اليوم فبات أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ نهائيات كأس أوروبا.

16 - At 16 years and 338 days, Spain's Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوما، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاما و246 يوما.

المصدر: "أوبتا" + وكالات