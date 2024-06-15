الحجاج يقفون على جبل عرفة ويدعون لأهل غزة

أقام نحو 1.8 مليون حاج مسلم يوم السبت 15 يونيو الصلاة على جبل عرفة في ذروة مناسك الحج، وهم يتلون القرآن ويتضرعون بالدعاء للفلسطينيين في غزة وسط درجات حرارة مرتفعة.

وأمضى الحجاج الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم يومهم على التلة الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مكة المكرمة.

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ووصل بعض الحجاج بثياب الإحرام البيضاء عند الفجر ومنهم محمد آسر وهو حاج مصري يبلغ من العمر 46 عاما قال إن لديه قائمة من الأشخاص الذين طلبوا منه أن يصلي من أجلهم مؤكدا أنه اليوم الأكثر أهمية.

ويضيف محمد آسر لوكالة فرانس برس "أدعو أيضا للفلسطينيين فليكن الله في عونهم".

وهتف الحاج بالقول "ادعوا لإخواننا في فلسطين.. في غزة.. الله ينصر المسلمين".

وتزامن موسم الحج هذا العام مع احتدام الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي رسالة وجهها السبت إلى الحجيج، قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إنه "يجب وبكل الطرق مساندة المقاومة الفولاذية لفلسطين ودعم أهالي غزة الصابرين المظلومين الذين دفعت عظمة صبرهم ومقاومتهم العالم إلى الإشادة بهم وتبجيلهم".

وحذر وزير الحج السعودي توفيق الربيعة الأسبوع الماضي، من أنه لن يتم التسامح مع "أي شعارات سياسية"، لكن ذلك لم يمنع أحد الحجاج من الهتاف دعما للفلسطينيين.

وبحسب السلطات السعودية فقد جمع الحج نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1.6 مليون من الخارج، ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة "كوفيد-19" في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون حاج.

المصدر: أ ف ب