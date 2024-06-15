مصر.. وفاة جزار إثر إصابته بالخطأ خلال تقطيعه اللحوم

باشرت نيابة الجيزة في مصر التحقيق في مصرع جزار إثر إصابته بالخطأ خلال تقطيعه اللحوم في مدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات الأولية وفاة جزار بالشيخ زايد أثناء عملية التشفية بعد الذبح، حيث سقطت منه السكين لتصيبه في الفخذ ما أدى إلى نزيف حاد أفضى إلى موته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان وتم تحرير محضر في الواقعة في حين تولت النيابة المختصة التحقيق.

وأفاد موقع "فيتو" المصري بأنه تم نقل الجثة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "فيتو"