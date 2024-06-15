هافانا: الغواصة الأمريكية دخلت مياهنا بدون دعوة

قال كوسيو دومينغيز نائب وزير خارجية كوبا، إنه تم إبلاغ بلاده بوجود الغواصة الأمريكية USS Helena في المياه الإقليمية الكوبية، لكن هافانا تصر على أن هذه الزيارات يجب أن تتم بدعوة.

وأضاف: "نحن نعلم بوجودهم. نحن نتابع مثل هذه السوابق منذ سنوات طويلة، لقد أبلغتنا الولايات المتحدة مسبقا. لكن من الواضح أننا لا نحب التواجد على أراضينا والتحرك عبر مياهنا لهذا النوع من المعدات التابعة لدولة لديها سياسة رسمية معادية لكوبا. زيارات القطع البحرية الأجنبية لبلادنا يجب أن تكون بدعوة، لكن في هذه الحالة الأمر ليس كذلك. هناك احتلال غير مقبول لأراضينا من قبل دولة أجنبية ضد إرادة الشعب الكوبي. هذا احتلال عسكري غير قانوني".

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ويشار إلى أن السلطات الكوبية تصر على أن الولايات المتحدة تحتل بشكل غير مشروع مقاطعة غوانتانامو، التي تتواجد الغواصة المذكورة أعلاه في خليجها حاليا. في المنطقة المذكورة، توجد قاعدة بحرية أمريكية، وتم إنشاء سجن أمريكي فيها عام 2002.

في وقت سابق، أفادت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان لها، بأن الغواصة "هيلينا" تتواجد في خليج غوانتانامو "في إطار زيارة روتينية"، إلا ان وكالة "أسوشيتد برس" كتبت أن الغواصة البحرية الأمريكية وصلت كنوع من "استعراض القوة" ردا على زيارة مجموعة السفن الحربية الروسية لكوبا.

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية في 12 يونيو الجاري أن سفن البحرية الروسية أكملت تدريبات على استخدام الأسلحة الدقيقة ووصلت إلى ميناء هافانا. وتضم المفرزة الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، والغواصة النووية "قازان"، والناقلة البحرية "الأكاديمي باشين"، وسفينة القطر والإنقاذ "نيقولاي تشيكر".

المصدر: تاس