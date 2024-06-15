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مصرع رجل وزوجته وطفلتهما من كفر قاسم داخل الخط الأخضر بحادث سير في سيناء (فيديو)

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مصرع رجل وزوجته وطفلتهما من كفر قاسم داخل الخط الأخضر بحادث سير في سيناء (فيديو)
Legion-Media
موقع الحادث
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لقي شاب وزوجته وطفلتهما من بلدة كفر قاسم شمال شرقي تل أبيب، مصرعهم إثر تعرضهم لحادث سير في مدينة سيناء خلال ذهابهم إلى شرم الشيخ، ظهر اليوم السبت، وفق ما أفاد موقع "عرب 48".

وأصيب طفلان آخران بجروح متوسطة وخطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تواصل التنسيق مع السلطات المصرية لنقل الجثامين إلى إسرائيل، وفق صحيفة "معاريف".

مصرع رجل وزوجته وطفلتهما من كفر قاسم داخل الخط الأخضر بحادث سير في سيناء (فيديو)أسيد عامر وزوجته جمانة وطفلتهما

المصدر: "عرب 48"+"معاريف"

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