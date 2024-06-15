الإعلامية والمطربة المصرية منى عبد الغني تنهار باكية أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات (فيديو)

انهارت الإعلامية والمطربة المصرية منى عبد الغني باكية خلال مداخلة هاتفية أجرتها وهي تؤدي مناسك الحج على جبل عرفات.

وقالت الإعلامية فى مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "رغم المشقة وارتفاع الحرارة على جبل عرفات إلا أن الشعور عظيم.. الوقوف على جبل عرفة وجبل الرحمة".

وتابعت قائلة: "المشاعر هنا لا يمكن وصفها بالكلمات واستشعرت الآية الكريمة فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ".

وفي ظل ارتفاع في درجات الحرارة التي تجاوزت 45 درجة، صعد نحو 1.8 مليون حاج إلى جبل عرفة في ذروة مناسك الحج لهذا العام.

وأمضى الحجاج الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم يومهم على جبل عرفة على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مكة المكرمة.

وبحسب السلطات السعودية فقد جاء للحج هذا العام نحو 1.8 مليون شخص بينهم 1,6 مليون من الخارج.

ويشبه هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023 وأقل من الرقم المسجل قبل جائحة كوفيد - 19 في العام 2019 والذي بلغ 2.5 مليون.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية