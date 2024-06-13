"أسماء ملء السمع والبصر ستختفي!".. نائب مصري يفجر مفاجآت عن تشكيلة الحكومة الجديدة

كشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري ملامح التعديل الوزاري المرتقب، مشيرا إلى أنه قد تستثنى منه أسماء بارزة بينما ستستمر أسماء أخرى كما لن تشهد وزارتان سياديتان أي تغيير.

وقال بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد: "الحكومة أعلنت أن التشكيل سيصدر في أعقاب عيد الأضحى".

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‎وأضاف: "التشكيل النهائي اكتمل، ورئيس الوزراء التقى ببعض المرشحين سرا وفي أكثر من مكان، وجري التكتم على الأسماء بشكل كبير".

‎وتابع بكري: "عقب التشكيل الوزاري سيتم إجراء حركة محافظين واسعة، وهناك مفاجآت في التشكيل الوزراي الجديد، إذ أن هناك أسماء ملء السمع والبصر ستختفي، وهناك أسماء تردد اعتذارها وستستمر، بالإضافة إلى وزارتين سياديتين لن تشهدا تغييرا".

وأشار إلى أنه "ستكون هناك مفاجآت في المجموعة الاقتصادية وبعض وزارء المجموعة الاقتصادية القادمين من التعديل الماضي لن يوجدوا، وبعضهم سيتولون وزارات لها علاقة بوزاراتهم القديمة، وجوه ستبرز ووجوه تختفي والمرأة سيكون لها دور كبير".

‎وأردف بكري: "نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن الناس "بحاجة حكومة تحد من نسبة الفقر والتضخم، وإلى فترة جديدة تتلخص من خلالها الكثير من المشاكل والأزمات، فيها مزيد من العمل والاقتراب من الناس واحتواء كل ما يمكن أن يشكل أزمة أو عقبة".

ويوم الأربعاء قال موقع "اليوم السابع"، إن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أجرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي، ويكثف مدبولي من لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا.

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت استقالتها، في الثالث من الشهر الحالي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

المصدر: "القاهرة 24"+RT