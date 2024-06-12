مصر.. مصدر يكشف موعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

أفاد مصدر حكومي مطلع بأن "حلف اليمين الدستورية للحكومة المصرية الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى"، وفق قناة "إكسترا نيوز".

وقال موقع "اليوم السابع" اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أجرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي، ويكثف مدبولي من لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا.

يذكر أن الحكومة المصرية قدمت استقالتها، في الثالث من الشهر الحالي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وحدد بيان للرئاسة المصرية أولويات الجكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

المصدر: "اليوم السابع"