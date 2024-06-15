قناة تلفزيونية تتحدث عن خلاف بين شولتس وبيربوك

تبدي وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، امتعاضها من رفض بلادها قبول حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بينما تعمل وزارتها بنشاط على تشديد القيود على موسكو.

أفادت بذلك قناة ZDF التلفزيونية، وذكرت أن هذا الأمر يؤدي إلى ظهور سوء تفاهم بين الوزيرة والمستشار الألماني أولاف شولتس.

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وقالت القناة: "يمكن الملاحظة أن وزارة الخارجية الألمانية، تعمل لتحقيق ذلك (فرض حزمة جديدة من العقوبات)، ولكن بيربوك بالذات تتحدث عن ذلك وليس مكتب المستشار وليس الحكومة الفيدرالية بأكملها. والسبب هو خلاف وجهات النظر مع المستشار أولاف شولتس".

ويشار إلى أن بيربوك تعتبر الوضع القائم حاليا، خاطئا ويثير المشاكل ويضر بسمعة البلاد. وتعرب الوزيرة عن أملها في اعتماد عقوبات جديدة في أقرب وقت ممكن.

يوم السبت، ذكرت وكالة رويترز أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن يوم الجمعة من الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب عدم موافقة ألمانيا على موضوع مسؤولية المؤسسات الفرعية التابعة للشركات الأوروبية عن انتهاك نظام العقوبات. وتبدي ألمانيا شكوكا بخصوص تأثير ذلك على قطاعها الصناعي بشكل سلبي.

المصدر: نوفوستي