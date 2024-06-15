ميلوني: دعم دول مجموعة السبع لكييف شرط لاتخاذ أي قرار

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عقب قمة مجموعة السبع، إن " دعم دول مجموعة السبع لنظام كييف يعد شرطا أساسيا عند اتخاذ أي قرارات دبلوماسية".

وأضافت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع، أن "هذا شرط مسبق لأي حل سلمي".

وذكرت ميلوني، في وقت سابق، أن "دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق لتزويد كييف بقرض بقيمة 50 مليار دولار، والتي سيتم سدادها من عائدات الأصول الروسية".

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ووعدت دول مجموعة السبع، يوم أمس، بأنها "ستمنح أوكرانيا قروضا تبلغ قيمتها 50 مليار دولار بحلول نهاية العام".

كما طالبت مجموعة السبع في بيانها روسيا بدفع "486 مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أية محاولة لاستخدام هذه الأصول ستكون بمثابة سرقة ولن تمر دون عقاب.

هذا وصرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن الدول الغربية في إطار مجموعة الـ7 انتهكت جميع معايير اللياقة وتحولت إلى مجموعة لصوص تخلوا عن اتباع معايير السلوك المتحضر.

المصدر: RT