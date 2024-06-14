أنطونوف: مجموعة السبع انتهكت جميع المعايير وتحولت إلى مجموعة لصوص

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف بأن الدول الغربية في إطار مجموعة الـ7 انتهكت جميع معايير اللياقة وتحولت إلى مجموعة لصوص تخلوا عن اتباع معايير السلوك المتحضر.

وقال أنطونوف للصحفيين: "إن مجموعة السبع اللصوصية، تسرق من روسيا الأموال التي اكتسبتها بصدق في سياق التعاون الدولي".

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ووعدت دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، بأنها ستزود أوكرانيا بقروض تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، والتي سيتم سدادها من عائدات من الأصول الروسية.

وجاء في مسودة البيان الختامي لقمة مجموعة السبع: "من أجل تلبية احتياجات أوكرانيا الحالية والمستقبلية... ستوفر مجموعة السبع قروضا للتمويل الإضافي لأوكرانيا بنحو 50 مليار دولار بحلول نهاية العام قابلة للسداد من عائدات الأصول الروسية".

كما طالبت مجموعة السبع في بيانها روسيا بدفع 486 مليار دولار كتعويض عن "الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية بحلول يوليو المقبل.

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وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو في إطار العقوبات ونحو 200 مليار يورو من هذه الاحتياطيات موجودة في الاتحاد الأوروبي.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أية محاولة لاستخدام هذه الأصول ستكون بمثابة سرقة ولن تمر دون عقاب.

وقال بوتين في لقاء عقده الجمعة مع الكوادر القيادية في وزارة الخارجية الروسية بحضور الوزير سيرغي لافروف، إن الغرب بعد تجميد أصول واحتياطيات من النقد الأجنبي لروسيا يبحث عن طريقة لإيجاء غطاء قانوني من أجل الاستيلاء عليها، لكن السرقة ستبقى سرقة رغم الخداع، ولن تمر من دون عقاب.

ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو لن تترك مصادرة أصولها المجمدة في الغرب دون رد.

المصدر: نوفوستي+ RT