الولايات المتحدة تتجه لتقديم قرض لأوكرانيا من جيب روسيا

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول.

جاء ذلك في مقال كتبته يلين لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر اليوم الخميس، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، حيث يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.

واعتبرت يلين أن "الولايات المتحدة وتحالفنا العالمي"، بما فيه مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في "معركة إرادات" مع روسيا، ورحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، لكنها أشارت إلى أن هذا لا يكفي "لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية".

وتابعت: "نقترح قرضا من شأنه أن يمنح أوكرانيا مبلغا حاسما من التمويل، على أن يتم سداد القرض من العائدات مع مرور الوقت".

وأضافت: "من شأن اقتراحنا أن يبعث برسالة واضحة إلى السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مفادها أننا مستمرون (في مسارنا) على المدى الطويل، فهو لا يستطيع أن يصمد وقتا أطول من أوكرانيا وتحالفنا. وهذا (الموقف) يتوافق مع القانون المحلي والدولي، ولن يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات إضافية بشأن هذه الأصول مع شركائنا في المستقبل".

وتضغط الولايات المتحدة على دول مجموعة السبع لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا تضمنه الأصول الروسية المجمدة في الغرب، وأغلبها في أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في السابق فقط على تحويل عائدات هذه الأموال إلى كييف، في حين تبنت الولايات المتحدة قانونا يسمح بمصادرة هذه الأصول بالكامل.

وسبق أن أشار الكرملين إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيكون خطوة جديدة على طريق انتهاك قواعد وأحكام القانون الدولي برمتها.

ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا والبالغ حجمها قرابة 300 مليار دولار، بالسرقة، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو لن تترك مصادرة أصولها المجمدة في الغرب دون رد.

المصدر: RT