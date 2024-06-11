"أوروبا تمد يدها على أموال روسيا".. بروكسل: كييف ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين بأن أوكرانيا ستحصل على 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية بحلول يوليو المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نحو 1.5 مليار يورو من عائدات احتياطيات روسيا النشطة ستكون متاحة لأوكرانيا في يوليو المقبل. 90% من هذه الأموال ستكون مخصصة للدفاع أما 10% لإعادة الأعمار".

كذلك أشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1.9 مليار يورو إضافية لأوكرانيا لإجراء إصلاحات وبرامج الاستثمار.

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والأسبوع الماضي، صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع RT، بأن لدى روسيا عائدات من الأصول الغربية وسنرد بقرارات مناسبة على مصادرة احتياطاتنا من العملات الصعبة.

وأشار وزير المالية الروسي إلى أن الدول الغربية بتصرفاتها تقوض الثقة بسياساتها بما في ذلك الاقتصادية والمالية.

وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر قيمها بنحو 300 مليار يورو، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ومن الأصول المجمدة نحو 200 مليار يورو موجودة في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.

وحذرت روسيا مرارا من مصادرة أصولها أو استخدام عائداتها، مشددة على أن الإجراء ينتهك القوانيين الدولية، كذلك حذر المركزي الأوروبي من أن الإجراء يهدد بسمعة اليورو على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع في أوكرانيا.

المصدر: RT