وزير المالية الروسي لـ"RT": لدينا الإمكانية للرد بالمثل على مصادرة أصولنا في الغرب

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن لدى روسيا عائدات من الأصول الغربية وسنرد بقرارات مناسبة على مصادرة احتياطاتنا من العملات الصعبة.

وأوضح وزير المالية في تصريح لقناة لـRT، أن الدول الغربية بتصرفاتها تقوض الثقة بسياساتها بما في ذلك الاقتصادية والمالية.

وتعليقا على مصادرة الدول الغربية الاحتياطيات الروسية من العملية الصعبة، اعتبر هذه الخطوة سرقة، مشيرا إلى أن موسكو لديها إمكانية مماثلة لاستغلال أصولهم في روسيا.

وحول إمكانية ظهور عملة بريكس، قال سيلوانوف إنه لا يتوقع ذلك، وإن الحديث يدور حول ضرورة تأمين الحسابات الثابتة خارج العقوبات.

وأوضح أهمية الانتقال إلى الحسابات بالعملات المحلية، لكن الدول غير الصديقة تسعى أكثر بالضغط بواسطة العقوبات على المؤسسات التي لديها علاقات مع البنوك الروسية.

وقال إن دول بريكس تسعى لإنشاء نظام مدفوعات مستقل ضمن المجموعة، إن البنوك يمكن أن تصدر أصولا مالية معينة على أساس عملاتها الوطنية.

وحول سعر صرف الروبل قال وزير المالية الروسية إن سعر صرف الروبل متغير ويتوقف على ميزان المدفوعات وسعر الصرف اليوم يعكس الحالة العامة للتجارة الخارجية، مضيفا أنه لا يتوقع تقلبات خطيرة في سعر صرف الروبل ومن مصلحة الحكومة أن يبقى ثابتا.

ووفقا لسيلوانوف، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج القومي الإجمالي الروسي إلى 2.8% وقد يتجاوز التوقعات المخطط لها.

كذلك يتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض التضخم إلى 4% السنة القادمة.

المصدر: RT