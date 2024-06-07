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نيوزميكر

روسيا تحذر الغرب.. أصولكم مقابل أصولنا

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.

تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لـRT:

  • ينتظر الدول الغربية تقويض الثقة بسياستهم بما في ذلك الاقتصادية والمالية
  • كون احتياطاتنا من العملات الصعبة تم حجزها ويحاولون مصادرتها يعتبر سرقة ولدينا إمكانية مماثلة لاستغلال أصولهم في روسيا
  • لدينا عائدات من الأصول الغربية في روسيا وسنرد بصورة مناسبة بقرارتنا
  • لا نتوقع ظهور عملة بريكس بل نتحدث عن ضرورة تأمين الحسابات الثابتة خارج العقوبات
  • ننتقل للحسابات بالعملات المحلية لكن الدول غير الصديقة تسعى أكثر بالضغط بالعقوبات على المؤسسات التي لديها علاقات مع البنوك الروسية
  • نسعى لإنشاء نظام مدفوعات مستقل ضمن دول بريكس
  • بنوكنا يمكن أن تصدر أصولا مالية معينة على أساس عملاتها الوطنية
  • سعر صرف الروبل متغير ويتوقف على ميزان المدفوعات وسعر الصرف اليوم يعكس الحالة العامة للتجارة الخارجية
  • لا نتوقع تقلبات خطيرة في سعر صرف الروبل ومن مصلحة الحكومة أن يبقى ثابتا
  • جميع مقترحاتنا الجديدة بما يخص الضرائب تبنى على العدالة
  • أموال الضرائب ستذهب إلى البرامج الحكومية والناس الذي يحتاجون دعم الدولة
  • نتوقع نمو الناتج القومي الإجمالي إلى 2.8% وقد نتجاوز توقعاتنا المخطط لها
  • البنك المركزي يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4% السنة القادمة
  • خلال سنتين من القيود كانت النتائج إيجابية على اقتصادنا
  • الغرب يؤذون أنفسهم عندما يفرضون العقوبات والنتائج كانت عكسيا عليهم بالكساد
  • القول بأنه لا يمكن الاستثمار بالدولار شيء خاطئ فنحن لم ننتقل بالكامل إلى العملات البديلة

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