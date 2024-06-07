روسيا تحذر الغرب.. أصولكم مقابل أصولنا
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف.
تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لـRT:
- ينتظر الدول الغربية تقويض الثقة بسياستهم بما في ذلك الاقتصادية والمالية
- كون احتياطاتنا من العملات الصعبة تم حجزها ويحاولون مصادرتها يعتبر سرقة ولدينا إمكانية مماثلة لاستغلال أصولهم في روسيا
- لدينا عائدات من الأصول الغربية في روسيا وسنرد بصورة مناسبة بقرارتنا
- لا نتوقع ظهور عملة بريكس بل نتحدث عن ضرورة تأمين الحسابات الثابتة خارج العقوبات
- ننتقل للحسابات بالعملات المحلية لكن الدول غير الصديقة تسعى أكثر بالضغط بالعقوبات على المؤسسات التي لديها علاقات مع البنوك الروسية
- نسعى لإنشاء نظام مدفوعات مستقل ضمن دول بريكس
- بنوكنا يمكن أن تصدر أصولا مالية معينة على أساس عملاتها الوطنية
- سعر صرف الروبل متغير ويتوقف على ميزان المدفوعات وسعر الصرف اليوم يعكس الحالة العامة للتجارة الخارجية
- لا نتوقع تقلبات خطيرة في سعر صرف الروبل ومن مصلحة الحكومة أن يبقى ثابتا
- جميع مقترحاتنا الجديدة بما يخص الضرائب تبنى على العدالة
- أموال الضرائب ستذهب إلى البرامج الحكومية والناس الذي يحتاجون دعم الدولة
- نتوقع نمو الناتج القومي الإجمالي إلى 2.8% وقد نتجاوز توقعاتنا المخطط لها
- البنك المركزي يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4% السنة القادمة
- خلال سنتين من القيود كانت النتائج إيجابية على اقتصادنا
- الغرب يؤذون أنفسهم عندما يفرضون العقوبات والنتائج كانت عكسيا عليهم بالكساد
- القول بأنه لا يمكن الاستثمار بالدولار شيء خاطئ فنحن لم ننتقل بالكامل إلى العملات البديلة