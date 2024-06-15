"حزب الله" يبث لقطات من عملية استهداف قاعدة خربة ماعر التابعة للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عملية استهدافه قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية للواء الغربي التابعة للجيش الإسرائيلي، بأسراب من المسيرات الانقضاضية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي في الجيش الإسرائيلي في قاعدة خربة ماعر شمال فلسطين بأسراب من المسيرات الانقضاضية".

وأفاد بيان "حزب الله" بأن الهجوم استهدف مقر قيادة القاعدة، وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بدقة، ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح.

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية، تأتي في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا".

واستهدف عناصر "حزب الله" مقر وحدة المراقبة الجوية ‏وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون وموقع ‏حدب يارون بالصواريخ الموجهة مؤكدين تحقيق إصابات دقيقة.

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، سيزور إسرائيل ولبنان مطلع الأسبوع المقبل لعقد محادثات مع مسؤولين من الجانبين لخفض التصعيد.

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ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، ردا على القصف الذي طال العديد من البلدات الجنوبية، فيما تشهد الحدود ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: RT