مبعوث أمريكي يزور إسرائيل ولبنان على خلفية التطورات الأخيرة من التصعيد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، سيزور إسرائيل ولبنان مطلع الأسبوع المقبل لعقد محادثات مع مسؤولين من الجانبين لخفض التصعيد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول ومصدر مطلع أنه "من المزمع أن يصل هوكشتاين إلى إسرائيل يوم الاثنين، حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت".

وأوضحت أن المحادثات ستتطرق إلى خفض التصعيد على الحدود الشمالية وتحذير واشنطن لتل أبيب من أن ما تصفه بـ"عملية برية محدودة" للبنان ستؤدي إلى تداعيات كارثية.

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وذكر المصدر، أنه "من المقرر أن يتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى بيروت لعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين".

وتأتي زيارة هوكشتاين إلى المنطقة وسط مساع للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، حيث قال مسؤولون أمريكيون، إن المساعي المبذولة لتفادي انفجار الأوضاع على الحدود، أصبحت في الأيام الأخيرة في سلم أولويات البيت الأبيض فور المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.

هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن "وفدا إسرائيليا رفيع المستوى يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، سيتوجه إلى البيت الأبيض لمحادثات بشأن لبنان والحرب على غزة وملف إيران النووي ".

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، على خلفية التطورات الأخيرة.

جدير بالذكر أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية