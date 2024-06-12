إذاعة الجيش الإسرائيلي: 215 صاروخا أطلقت من لبنان على إسرائيل منذ ساعات الصباح

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن 215 صاروخا أطلقت من لبنان على الشمال منذ ساعات الصباح، عقب اغتيال إسرائيل لقائد كبير في "حزب الله" ليل أمس.

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هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار في الجليل (شمال إسرائيل) لا تتوقف عن الدوي، وسط أنباء عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما.

هذا في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عددا من المنصات التي تم منها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد عقب اغتيال إسرائيل لمقاتلين في "حزب الله"، بينهم قائد كبير (طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب")، عبر استهداف منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني بثلاثة صواريخ، ليل أمس الثلاثاء،

من جهته، توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز.

وأعلن "حزب الله" اليوم تنفيذ أكثر من 11 عملية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنعا للصناعات العسكرية المتخصصة، ومقر قيادة الفيلق ‏الشمالي والمقر الاحتياطي ‏له ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية.

חג לא שקט: 215 שיגורים נורו משעות הבוקר לעבר הצפון@Doron_Kadoshpic.twitter.com/cL3jkZihIq — גלצ (@GLZRadio) June 12, 2024

المصدر: RT