"حزب الله" يتوعد بتصعيد عملياته ضد إسرائيل بعد مقتل أحد كبار قيادييه

توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلا في جنوب لبنان.

وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت: "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي أننا سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".

وأضاف: "العدو ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت"، مشيرا إلى أن "التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منا قائد ازدادت المقاومة قوة وعزما في الميدان".

وذكر صفي الدين، أنه "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل.. سيرى هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان".

وكان "حزب الله" أعلن اليوم الأربعاء تنفيذ 11 عملية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصانع للصناعات العسكرية المتخصصة، ومقر قيادة الفيلق ‏الشمالي والمقر الاحتياطي ‏له ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية، وذلك "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".

وقد نعى "حزب الله" 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القائد طالب عبد الله، بعد أن أغارت مسيرة إسرائيلية بثلاث صواريخ، على منزل مأهول في بلدة جويا بقضاء صور في عمق جنوب لبنان.

المصدر: RT