صفارات الإنذار لا تتوقف في جميع أنحاء شمال إسرائيل بعد تعرضها لأكثر من 100 صاروخ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار في الجليل (شمال إسرائيل) لا تتوقف عن الدوي، وسط أنباء عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صفارات الإنذار دوت في: بيريا، صفد، كاديتا، كورازيم فاريد الجليل، عميعاد، طبريا، بيت يراح، دغانيا أ، دغانيا ب، كينيريت موشافا، إليفلت، أمنون، أور هجانوز، بار يوهاي، مركز ماروم جليل الإقليمي، سيبسوفة - كفار حوشان، روش بينا، كورازيم، ريد هجليل، عميعاد، كاتشال، كاديتا، أمنون، خانتون، كفر مندا، جينوسار، مجدال، فوريا نيفي أوفيد، هجليليت، المنطقة الصناعية، حاصور، مناحات محانيم، روش بينا، تيفاكا، عميعاد، كورازيم ورد هجيليل، إليفالت.

وأفادت بأنه جرى حوالي 100 عملية إطلاق من جنوب لبنان إلى منطقة صفد وطبريا، وأبلغ السكان عن العديد من عمليات الاعتراض والسقوط في المناطق المفتوحة.

وبعد إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء الجليل، قالت نجمة داود الحمراء إنه "حتى هذه اللحظة لم ترد أي اتصالات حول سقوط ضحايا".

وأشار رئيس بلدية طبريا يوسي نيفيا إلى صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في المدينة، قائلا: "نحن مستعدون ومستعدون تماما".

وأضاف: "إنه شعور صعب للغاية، هذه هي المرة الأولى التي يدوي فيها إنذار في طبريا في الأشهر الأخيرة. لقد كانت هناك اعتراضات".

المصدر: RT + Ynet