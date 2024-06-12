حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع آليات عسكرية

أعلن "حزب الله" تنفيذ 6 عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع للصناعات العسكرية المتخصصة، ومقر قيادة الفيلق ‏الشمالي والمقر الاحتياطي ‏له ومقر وحدة المراقبة ‏الجوية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصل: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين،

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:30 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة. قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية. استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:30 موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏ استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 موقع راميا بالقذائف المدفعية. استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:35 موقع الراهب بالقذائف المدفعية".

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد حوالي 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان. وتم اعتراض عدد منها، فيما سقط عدد آخر في عدة مواقع شمال إسرائيل. ونتيجة لذلك اندلعت حرائق في عدد من المناطق".

المصدر: RT