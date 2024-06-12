 
مباشر

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة إطلاق صواريخ في بلدة يارون اللبنانية

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xq3e

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المنصة التي أطلقت الصواريخ من بلدة يارون باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد حوالي 70 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان. وتم اعتراض عدد من القذائف، سقط معظمها في مناطق مفتوحة، كما سقط عدد منها في عدد من المواقع شمال إسرائيل"، مؤكدا أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل، منصة إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل في الساعة 10:00 صباح اليوم في منطقة يارون" في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في ساعة واحدة فقط، تم إطلاق 160 صاروخا من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا