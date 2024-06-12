بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف منصة إطلاق صواريخ في بلدة يارون اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف المنصة التي أطلقت الصواريخ من بلدة يارون باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد حوالي 70 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان. وتم اعتراض عدد من القذائف، سقط معظمها في مناطق مفتوحة، كما سقط عدد منها في عدد من المواقع شمال إسرائيل"، مؤكدا أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل، منصة إطلاق النار باتجاه شمال إسرائيل في الساعة 10:00 صباح اليوم في منطقة يارون" في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في ساعة واحدة فقط، تم إطلاق 160 صاروخا من لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية.

المصدر: RT