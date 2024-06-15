3 استهدافات.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني فجر يوم الأحد ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 15 يونيو 2024.

واقتصرت عمليات الاستهداف على القطاع الغربي فقط، حيث أعلن الإعلام الحربي أنه تم استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية ‏وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة وإصابة جزء من تجهيزاته وراداراته وتدميرها.‏

وأضاف أنه استهدف تموضعا لجنود إسرائيليين في موقع ‏حدب يارون بصاروخ موجه وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.‏

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وأشار في بيانه إلى أنه استهدف مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها في قاعدة خربة ماعر وإصابتها بدقة.

وأكد أنه تم تدمير جزء من مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي واندلاع النيران فيها ووقوع قتلى ‏ومصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الإعلام الحربي أنه استهدف مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي عبر هجوم بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية.

وبين حزب الله أن عمليات الاستهداف جاءت في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة جويا.

المصدر: RT