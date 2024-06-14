بوتين: روسيا ترحب بانضمام دول جديدة إلى "بريكس" وتؤكد أنها ستسهل إدراج عضويتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدور المتنامي لمجموعة "بريكس" وأشار إلى أن إمكانات المجموعة ستسمح لها لأن تصبح واحدة من المؤسسات التنظيمية الأساسية لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال لقاء عقده اليوم مع الكوادر القيادية في وزارة الخارجية الروسية بحضور الوزير سيرغي لافروف.

ورحب بوتين بمسألة انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، التي تضم 10 دول بينها 3 دول عربية، وقال: "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" هذا العام، روسيا ستسهل الانضمام السلس لأعضاء جدد إلى مجموعة (بريكس) وستتخذ القرارات اللازمة لقمة المجموعة في قازان (عاصمة جمهورية تتارستان الروسية)".

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وأكد الرئيس الروسي أن احترام الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل يعد من المبادئ الأساسية في مجموعات مثل "بريكس".

وفي مطلع العام الجاري باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30%.

المصدر: RT