ردد بعض رؤساء الوفود في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يوم السبت "شعارات بانديرا" أثناء التقاط صورة جماعية.

وردد بعض رؤساء الوفود شعار "المجد لأوكرانيا، المجد للأبطال"، الذي أضافته وزارة العدل الروسية في يناير 2024 إلى قائمة الشعارات النازية.

ولم يتم تحديد من ردد هذا الشعار بالضبط، ومع ذلك، لا يبدو أن أيا من رؤساء الوفود، مثل الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قلقون بشأن هذا الأمر.

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وافتتحت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وأكد الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

وفي أوائل يناير، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شعار "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال! " استخدمه المتعاونون خلال الحرب العالمية الثانية، عندما "تم الترحيب بوحدات الفيرماخت وقوات الأمن النازية الخاصة".

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وأضافت أن المتعاونين تبنوا هذه التحية "ليس فقط لاستخدامهم الداخلي، ولكن لتحديد هويتهم أمام قوات الأمن الخاصة الهتلرية".

المصدر: نوفوستي