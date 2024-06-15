لامين جمال يدخل تاريخ بطولة كأس أوروبا

سيصبح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب يشارك في مباراة في كأس أوروبا، بعد أن اختاره المدرب لويس دي لا فوينتي أساسيا للمشاركة ضد كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الثانية لـ"يورو 2024".

وتنطلق مواجهة إسبانيا ضد كرواتيا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الملعب الأولمبي في برلين مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

وأعلن دي لا فوينتي عن تشكيلة منتخب إسبانيا قبل ساعة من بداية المباراة ضد كرواتيا حيث قرر الاعتماد على جمال من البداية.

Y si te gusta el 𝗢𝗡𝗖𝗘 de la @SEFutbol como siempre, en una imagen y colocaditos en el campo, pues aquí lo tienes.



😜 (Hemos hecho una versión más guay aún).#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/TB4fOcY4bg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2024

ويبلغ جمال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاما و338 يوما، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة عام 2000 بعمر 17 عاما و246 يوما.

ويعد جمال، صاحب الأصول المغربية، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، حيث خاض مباراته الأولى مع النادي الكتالوني بعمر الـ15 عاما وأصبح أصغر من سجل هدفا في الدوري الإسباني بعمر الـ16 عاما و87 يوما.

وبات أيضا أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص منتخب إسبانيا.

المصدر: وكالات