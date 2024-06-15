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تقديرات مسؤولين أمريكيين: الهجمات الإسرائيلية في عمق لبنان تحضير لهجوم واسع النطاق في المنطقة

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تقديرات مسؤولين أمريكيين: الهجمات الإسرائيلية في عمق لبنان تحضير لهجوم واسع النطاق في المنطقة
Sputnik
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أثار وابل الصواريخ التي أطلقت هذا الأسبوع من لبنان بعد اغتيال طالب عبد الله مخاوف بين المسؤولين الأمريكيين من أن التصعيد قد يقود المنطقة إلى قتال أوسع بين "حزب الله" وإسرائيل.

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وأعرب مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس" عن قلقهم إزاء عدة سيناريوهات محتملة، وأخبروا الشبكة أنهم يفسرون الضربات الأخيرة في عمق لبنان على أنها تحضير لهجوم واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

ويخشى المسؤولون من أن إسرائيل ستبدأ حربا ضد "حزب الله" لا يمكن أن تنتهي دون دعم أمريكي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، بأن 215 صاروخا أطلقت من لبنان على الشمال منذ ساعات الصباح، عقب اغتيال إسرائيل لقائد كبير في "حزب الله" ليل أمس.

ويأتي هذا التصعيد عقب اغتيال إسرائيل لمقاتلين في "حزب الله"، بينهم قائد كبير (طالب سامي عبد الله "الحاج أبو طالب")، عبر استهداف منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني بثلاثة صواريخ، ليل أمس الثلاثاء، 

من جهته، توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز.

 

 

المصدر: سي بي إس

 

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