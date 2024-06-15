نتنياهو معلقا على مقتل 8 جنود إسرائيليين في غزة: القلب يتمزق إلى شظايا

علق رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت على مصرع 8 جنود في كمين بقطاع غزة.

وقال رئيس الوزارء الإسرائيلي إن القلب يتقطع إلى شظايا أمام هذا الفقدان الكبير.

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وأضاف نتنياهو: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له في حربنا للدفاع عن إسرائيل".

وأكد أنه "رغم هذا الثمن الباهظ فإنه عليهم التمسك بتحقيق أهدافهم".

وتابع قائلا: "نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المخطوفين".

وأردف نتنياهو بالقول: "عدونا ليست لديه نية التوقف بل يريد مواصلة المحاولة لإبادتنا لذلك لا بديل عن النصر".

وشدد على أنه رغم الثمن المزعزع ستلتزم تل أبيب بأهداف الحرب للقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية واستعادة المخطوفين وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا آخر على إسرائيل، وعودة المواطنين إلى منازلهم بأمان في الشمال والجنوب.

وصرح رئيس الوزراء بأن إسرائيل تخوض حربا صعبة جدا متعددة الجبهات ودفعت ثمنا باهظا وأمامها تحديات كثيرة.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين، حيث أكدت من بين التفاصيل التي سردتها أن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.

هذا، وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 651 منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + إعلام عبري