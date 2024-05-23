بوتين يأذن لبنك "أمريكان إكسبريس" بتصفية أعماله في روسيا

صرّح الرئيس فلاديمير بوتين لـ"بنك أمريكان إكسبريس" بالتصفية الطوعية لأعماله في روسيا، بموجب مرسوم أغسطس 2022 لتدابير الرد على العقوبات الغربية في قطاعي المال والطاقة.

ولم يحدد قرار بوتين الصادر اليوم كيفية هذه التصفية الطوعية، أو جدولها الزمني.

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وكان الرئيس بوتين قد أقر في أكتوبر 2022 قائمة تشمل 45 مؤسسة ائتمانية أجنبية في روسيا بينها "أمريكان إكسبريس"، تم حظر التعاملات المرتبطة بأسهمها أو رأس مالها دون إذن خاص من الرئيس الروسي.

وأعلن بنك "أمريكان إكسبريس" في مارس 2022 أنه سيعلق جميع عملياته في روسيا وبيلاروس في ظل العقوبات الغربية المفروضة على خلفية أوكرانيا، في أعقاب خطوة مماثلة من شركتي "فيزا" و"ماستيركارد" اللتين استغنت روسيا عن خدماتهما، وأوكلت مهامهما لمنظومة "مير" الوطنية الروسية للدفع الإلكتروني والحوالات المالية.

المصدر: إنترفاكس