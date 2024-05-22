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إدارة أعمال شركة "بوش" الألمانية في روسيا تنتقل إلى شركة جديدة

مال وأعمال

إدارة أعمال شركة
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهرت سجلات رسمية أن إدارة شركة BSH للأجهزة المنزلية، التي كانت مملوكة سابقا لشركة "بوش" الألمانية، انتقلت إلى شركة "غازبروم بيتوفي سيستيمي" المتفرعة عن "غازبروم" الروسية.

وظهر التعديل في السجلات القانونية الروسية بتاريخ 21 مايو الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس".

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وكان الرئيس الروسي قد وقع في 25 أبريل الماضي مرسوما بفرض الإدارة المؤقتة على مجموعة من الأصول الأجنبية في روسيا، ردا على مصادرة أصول روسية في أوروبا.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها ردت روسيا بإجراءات أدت إلى حماية الشركات الروسية والاقتصاد الروسي من "هزة" العقوبات التي خططت لها واشنطن وحلفاؤها.

المصدر: تاس

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